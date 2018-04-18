أضخم مكبات النفايات في العالم (صور)

أصبحت إعادة تدوير القمامة واحدة من أكثر المشاكل إلحاحا في العالم، ومع ذلك فإن الأزمة تتفاقم، إذ تتزايد مكبات النفايات غير المرخصة في العديد من البلدان.

ولا تعد مكبات النفايات هذه غير قانونية فحسب، بل إنها تتسبب في الحرائق وتلوث التربة والأنهار وخزانات المياه الجوفية، وتسبب أضرارا بيئية كارثية، لا يمكن تفاديها.

إلا أن هناك أمثلة إيجابية على استخدام القمامة ومعالجتها لإنتاج الكهرباء والوقود الحيوي. وإليكم 15 من أكبر مكبات النفايات في العالم:

1- مكب نفايات "هينغ فينغ" في مدينة قوانغتشو بمساحة 92 هكتارا:

يعيش في المدينة 10 ملايين نسمة، ويستقبل مكب نفاياتها 8 آلاف طن من القمامة كل يوم. وتدير شركة "Veolia"، هذا المكب وتنتج الغاز الحيوي والكهرباء في مصنع خاص لتدوير النفايات في نفس الموقع.

2- مكب نفايات "غرب الأراضي الجديدة" بمساحة 110 هكتارات في هونغ كونغ:

تعد واحدة من أكثر الدول تطورا في العالم، إلا أن هذا البلد ينتج كميات هائلة من القمامة التي يفرغ أغلبها في مكب نفايات "غرب الأراضي الجديدة"، وهو أكبر مكب نفايات في هونغ كونغ ويصل إليه يوميا 14 ألف طن، ويقع تحت إدارة شركة "Suez Environment" الفرنسية، التي تنتج من القمامة الغاز والكهرباء.

3- مكب نفايات "ديونار" بمساحة 132 هكتارا في مومباي:

تنتج الهند 2.7 مليون طن قمامة في اليوم. ويعد هذا المكب الأقدم، حيث شكلته الحكومة الإنجليزية عام 1927، ويستقبل 8 آلاف طن كل يوم.

4- مكب نفايات "نيوتون-كاونتي" بمساحة 162 هكتارا في ولاية إنديانا:

يقدر الخبراء العمر الافتراضي المتبقي لعمل هذا المكب بـ 20 سنة، ما سيؤدي إلى اتساع رقعته. وتبذَل محاولات لتحديث مقلب القمامة هذا للاستفادة من تدويرها وتقليل الروائح المنبعثة منه.

5- مكبات نفايات "نيودلهي" في الهند بمساحة 202 هكتار:

وهي عبارة عن 3 مكبات للنفايات بمساحة إجمالية تقدر بـ 128 هكتارا، تضخمت وأصبحت لا تستوعب المزيد من النفايات حيث بلغ ارتفاعها أكثر من 41 مترا. لذلك تم إضافة مساحة 74 هكتارا وأصبحت تحتل مساحة 202 هكتار. فمدينة نيودلهي تنتج نفايات تبلغ حوالي 9200 طن من القمامة يوميا.

6- مكب "سودكون" في إنشيون كوريا الجنوبية بمساحة 231 هكتارا:

تم إنشاؤه عام 1992، ويستقبل كل يوم حوالي 20 ألف طن من النفايات ويتم توليد طاقة من القمامة باستطاعة 50 ميغاواط وبفضلها تتم تحلية المياه وتخصب التربة منها أيضا. وزرع فيه أكثر من 700 ألف شجرة. ويعد هذا المكب نموذجا مثاليا لاستخدام وتدوير النفايات في العالم.

7- مكب نفايات "بونتي-هيلز" في لوس أنجلوس بمساحة 255 هكتارا:

ويعد هذا المقلب، الموجود في ولاية كاليفورنيا، الأضخم في الولايات المتحدة. يستقبل يوميا حوالي 1600 شاحنة محملة بالقمامة وتفرغ فيه 10.3 ألف طن من القمامة يوميا.

8- مكب نفايات "مالغروتا" في إيطاليا بمساحة 275 هكتارا:

هذا المكب هو الأضخم على أراضي الاتحاد الأوروبي. يستقبل يوميا حوالي 4 آلاف طن من القمامة، تستخدم في إنتاج الكهرباء والوقود الحيوي.

9- مكب نفايات "غواتيمالا" بمساحة 283 هكتارا:

ويعد أكبر المكبات في أمريكا الوسطى. يستقبل يوميا 500 طن من القمامة، وهذا ليس رقما كبيرا بالنسبة لمكبات القمامة الأخرى ويعود السبب في ذلك إلى أن سكان غواتيمالا لا يكترثون للتخلص من القمامة ويرمونها في الشارع مباشرة. ويعد هذا المكب مصدر رزق للكثير من الناس.

10- مكب نفايات "نيويورك" في الولايات المتحدة:

أخذ مكان مكبات النفايات القديمة في هذه المدينة الضخمة، وبدأ استخدامه منذ عام 2001 ويستقبل يوميا أكثر من 13 ألف طن من القمامة.

11- مكب نفايات "لاوغانغ" في شنغهاي الصين بمساحة 336 هكتارا:

أكبر مكب نفايات في الصين، ويخدم أكبر مدن العالم اكتظاظا بالسكان. ويعد مثالا لمقالب القمامة في التخلص من النفايات بطريقة ذكية. ويتم توليد طاقة كهربائية باستطاعة 102 ميغاواط، ويوفر الطاقة لـ 100 ألف منزل في المنطقة القريبة منه.

12- مكب نفايات "بوردو بونينتي" في مكسيكو بمساحة 375 هكتارا:

يعد من أضخم مكبات النفايات، لأن مكسيكو من أكثر المدن اكتظاظا بالسكان في العالم. وقد أغلق هذا المكب، الذي استقبل في السابق 15 ألف طن من القمامة يوميا، عام 2011. وبإغلاقه، فقدت عائلات كثيرة مصدر رزقها. وتفكر الحكومة المحلية في بناء مصنع لتدوير النفايات منذ أعوام، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد.

13- مكب نفايات "آبكس ريجينال" في لاس فيغاس ولاية نيفادا الأمريكية بمساحة 8900 هكتار:

أكبر مكب نفايات في الولايات المتحدة، ويحتوي الآن على 5 ملايين طن قمامة، وهو أكبر مكب في الولايات المتحدة من حيث استقبال النفايات يوميا. إذ يرد إليه 10.5 طن من النفايات كل يوم.

14- مكب نفايات "قوي يو" في الصين بمساحة 5300 هكتار:

ويعرف هذا المكان بأكبر مقلب نفايات إلكترونية في العالم، فالصين تعد أكبر مستورد للنفايات الإلكترونية. ويستقدم هذا المكب حوالي مليون طن نفايات إلكترونية سنويا من أمريكا وكندا واليابان وغيرها من البلدان. ويعمل في هذا المكان أكثر من 150 ألف عامل في معالجة القمامة التي يتم تفريغ حوالي 100 شاحنة منها يوميا.

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15- بقعة القمامة الكبرى في المحيط الهادئ:

وتقع في أرخبيل منطقة جزر هاواي، وهي أكبر مكب للنفايات في العالم على الإطلاق. تبلغ مساحتها حوالي 6 آلاف كيلومتر مربع. وتنقل إليها فضلات البلاستيك وبقايا السموم المتحللة التي تضر بالبشر والحيوانات. ويعد مدفن النفايات هذا ضارا جدا بالكائنات البحرية وخاصة الدلافين والحيتان.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو