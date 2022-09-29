مؤسس "بينك فلويد" ينفي إلغاء حفله في بولندا على خلفية تأييده لروسيا

نفى روجرز ووترز مؤسس فرقة "بينك فلويد" إلغاء عروضه في بولندا على خلفية تأييده لروسيا في عمليتها لاجتثاث النازية في أوكرانيا، وجدد دعوته للكف عن تأجيج الأزمة الأوكرانية.

ووجه في البيان إلى الصحفيين نديم بادشاه من صحيفة الغارديان البريطانية، وآنا بياتكوفسكا من صحيفة جازيتا كراكوفسكا البولندية، وقال: "سيدي العزيز وسيدتي، مستنداتكم خاطئة، أنا أو إدارتي لم نلغ عروضي القادمة في كراكوف" البولندية.

ووجه اللوم إلى لوكاس وانتوش، عضو مجلس مدينة كراكوف وقال: "هدد وانتوش بعقد اجتماع يعلنني "شخصا غير مرغوب فيه" بسبب جهودي العلنية لتشجيع جميع المشاركين في الحرب الكارثية في أوكرانيا، وخاصة الولايات المتحدة وروسيا للعمل من أجل سلام تفاوضي، بدلا من تصعيد نحو نهاية مريرة قد تكون حربا نووية ونهاية للحياة على هذا الكوكب".

وأضاف: "يبدو أن وانتوش لا يعرف شيئا عن تاريخ عملي طوال حياتي علي خدمة حقوق الإنسان، وحث في إحدى الصحف المحلية الناس الطيبين في كراكوف على عدم شراء التذاكر لحفلي".

وأشار إلى أن إلغاء حفلاته ستكون خسارة محزنه له... "كنت أتطلع إلى مشاركة رسالتي عن الحب مع شعب بولندا، وهو ما أفعله على مدار مهنة استمرت أكثر من خمسين عاما، للأسف سيحرم سكان كراكوف من فرصة مشاهدة عرضي الحالي".

وكان ووترز قد اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتراجع عن وعوده في حملته الانتخابية لعام 2019 وقال إن "قوى القومية المتطرفة الخبيثة التي كانت كامنة في الظل، تحكم أوكرانيا منذ وصول زيلينسكي إلى السلطة".

المصدر: RT+social media