رسام شهير يلفت انتباه العالم لألغام "لبيبستوك" المحظورة التي تستخدمها أوكرانيا ضد المدنيين في دونباس

حاول رسام الكاريكاتير البرازيلي الشهير، كارلوس لطوف لفت انتباه العالم بطريقة فنية لمشكلة ألغام "ليبيستوك" المحظورة التي تستخدمها القوات الأوكرانية ضد المدنيين في دونباس.

وحاول الفنان التعبير عن خطر الألغام المذكورة بطريقته إذ قام برسم صورة كرتونية ظهر فيها طفل صغير في منطقة دونيتسك وتظهر بجانب الطفل ألغام "لبيبستوك" المحظورة التي تستخدمها القوات الأوكرانية في قصف مناطق دونباس.

وخلال مقابلة صحفية أجريت معه حول الموضوع قال الفنان " كان الغرض من عملي هو إظهار خطر هذه العبوات الناسفة المنتشرة في المدن على السكان والمدنيين، حاولت ابتكار عمل من شأنه تحذير المدنيين، وكانت هذه محاولة مني لتقديم المساعدة".

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وأشار لطّوف إلى أن "عمله الفني هذا لا علاقة له بالسياسة، بل له أهمية عامة في التوعية فيما يتعلق بالصراع الدائر في أوكرانيا".

وحول استخدام الجيش الأوكراني لألغام "ليبيستوك" قال الفنان: "هناك معاهدات دولية تنظم إنتاج واستخدام هذه الأسلحة، برأيي يجب حظرها تماما، أعتقد أن استخدام هذه الألغام في المدن هو جريمة حرب. هناك حملات جارية لحظر الألغام المضادة للأفراد ويجب على الدول الالتزام بإنهائها.. هذه النوع من الألغام قد يتسبب بقتل وتشويه الناس بعد سنوات من انتهاء الأعمال العسكرية".

المصدر: RT