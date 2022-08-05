ما هي ألغام "ليبيستوك" المحظورة التي تخدع بها القوات الأوكرانية المدنيين في دونباس؟

قصفت القوات المسلحة الأوكرانية يوم 4 أغسطس أحياء سكنية في دونيتسك بصواريخ مزوّدة بألغام "ليبيستوك" (البتلة) المحظورة المضادة للمشاة.

وقال ناطق باسم المركز في مدوّنته على "تليغرام" إن الأحياء السكنية في منطقة "كيروفسكي" بدونيتسك تعرضت للقصف، حيث سقطت الألغام تحت أقدام السكان المسالمين وقبالة المباني وعلى الطرق والشوارع، مضيفا أن الجيش الأوكراني استخدم للقصف راجمات الصواريخ بعيدة المدى سوفيتية الصنع "أوراغان".

يذكر أن الجيش الأوكراني بدأ يقصف أراضي جمهورية دونينسك الشعبية بالذخائر التي تحتوي على ألغام "بي في إم – 1" البلاستيكية المصنوعة على شكل بتلة خضراء. ويتم الإبلاغ عن وقوع الإصابات بمثل هذه الألغام ضمن المدنيين يوميا.

ويخصص هذا اللغم الذي تحظره المعاهدات الدولية لإلحاق إصابات في الأطراف السفلية للأفراد وخاصة المدنيين، حيث اعتادت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة على نشره فوق سطح الأرض على مساحات واسعة عشوائية باستخدام الراجمات والمدافع.

ويزيد من خطر هذه الألغام لونها الأخضر المموه، الذي يخدع المدنيين عموما، وشكلها "البريء"، الذي يستقطب الأطفال منهم للعب بها، وتنفجر بمجرد أن تطأها القدم.

ألغام "ليبستوك" السوفيتية التي تستخدمها كييف، لا تشكل خطرا كبيرا على العسكريين الذين يتحركون عادة بالعربات المدرعة.

يختلف هذا اللغم عن الألغام التقليدية المضادة للأفراد، والتي تزرع عادة تحت الأرض في طرق العدو وفق خط مسار تحركاته وفق خارطة معدة سلفا.

جدير بالذكر أن أوكرانيا كانت قد صادقت عام 2005 على اتفاقية أوتاوا، التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد. وبالتالي، فإن كييف تنتهك التزاماتها الدولية.

المصدر: نوفوستي