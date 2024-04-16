السعودية.. ارتفاع الأصول الاحتياطية في الخارج إلى أعلى مستوى في نحو عام

ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال مارس الماضي بنسبة 5% إلى 1707.4 مليار ريال (455.30 مليار دولار) في أعلى مستوى خلال أكثر من عام.

وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" فقد صعدت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج الشهر الماضي بمقدار 88.2 مليار ريال (حوالي 23.52 دولار) مقارنة بالشهر الذي قبله (فبراير 2024).

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ومقارنة بشهر مارس 2023، ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 62.4 مليار ريال وبنسبة 4%.

وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية: استثمارات في أوراق مالية في الخارج، ونقد أجنبي، وودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: أرقام