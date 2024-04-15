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تباطؤ التضخم في السعودية

مال وأعمال

تباطؤ التضخم في السعودية
Globallookpress
صورة من الأرشيف - الرياض
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تباطأ معدل التضخم في السعودية خلال مارس الماضي إلى 1.65% على أساس سنوي، مقابل 1.8% تم تسجيلها في فبراير.

وجاء ذلك بشكل أساسي إلى تباطؤ زيادة أسعار الأغذية والمشروبات، التي نمت الشهر الماضي بنسبة 0.9%. كما أسهم تراجع أسعار التبغ 1.1 % والملابس والأحذية 4% والنقل 1.8% في تعزيز التباطؤ.

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وبقيت إيجارات السكن المساهم الرئيسي في اتفاع التضخم مع ارتفاعها للشهر الـ25 على التوالي بـ10.5 % في مارس 2024، مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقرات إقليمية في السعودية.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم في مارس أول انكماش شهري خلال 13 شهرا بنسبة 0.1 %، متأثرا بانخفاض أسعار الأغذية والمشروبات 0.7 % بشكل رئيس مع ثقل وزن القسم في المؤشر.

المصدر: الاقتصادية

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