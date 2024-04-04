ارتفاع أسعار النفط بعد قرار "أوبك+"

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن قررت مجموعة "أوبك+"، في اجتماعها يوم أمس، الإبقاء على سياسة إنتاج الخام دون تغيير حتى يونيو المقبل.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.19% إلى 85.59 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.22% إلى 89.55 دولار للبرميل.

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وأمس أقرت مجموعة "أوبك+"، في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الذي عقد عبر تقنية الفيديو، الإبقاء على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير.

ونوهت اللجنة إلى التزام دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك بسياسات الإنتاج المتفق عليها. كما رحبت اللجنة أيضا بإعلان روسيا أن تعديلاتها الطوعية في الربع الثاني من العام الجاري ستستند إلى الإنتاج بدلا من الصادرات.

كذلك لقيت الأسعار دعما من زيادة حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بعد الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

المصدر: RT + بلومبرغ