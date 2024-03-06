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ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حول الإمدادات

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حول الإمدادات
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن طغت المخاوف من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق على مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.28% إلى 78.37 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.27% إلى 82.26 دولار للبرميل.

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وأمس عند التسوية تراجع خام "برنت" بنسبة 0.9% إلى 82.04 دولار للبرميل، بينما انخفض الخام الأمريكي بنسبة 0.75% إلى 78.15 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ

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