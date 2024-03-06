ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حول الإمدادات

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن طغت المخاوف من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق على مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.28% إلى 78.37 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.27% إلى 82.26 دولار للبرميل.

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وأمس عند التسوية تراجع خام "برنت" بنسبة 0.9% إلى 82.04 دولار للبرميل، بينما انخفض الخام الأمريكي بنسبة 0.75% إلى 78.15 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ