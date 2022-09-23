خبراء.. تثبيت الفائدة لن يؤثر في الجنيه المصري

أكد فريق من الخبراء أن تثبيت المركزي المصري سعر الفائدة لن يؤثر في سعر صرف الجنيه في الوقت الحالي، حيث يتبع المركزي سياسة تعويم تدريجي في ظل الضغوط الاقتصادية الخارجية.

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وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، إنه من المستبعد حدوث تأثير حالي لرفع الفائدة الأمريكية على سعر الجنيه، مشيرًا إلى قدرة البنك على استيعاب الضغط المتولد عن مثل هذا القرار من قبل، لكنه توقع انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بشكل أكبر في ظل الضغوط الخارجية والداخلية، مقدرا تراجع العملة المصرية لمستويات بين 10-15% لتسجل نحو 22-23 جنيها للدولار.

وأضاف جنينة أن المرحلة الحالية صعبة بالنسبة لمصر، إذ أنها تتجه لتخفيض سعر الجنيه إلى مستوى عام 2016، مشيرًا إلى أن تنويع مصادر العملات الأجنبية من خلال قرض صندوق النقد الدولي المطلوب، والانتعاش القوي في قطاع السياحة وبيع الحكومة لحصص في الشركات الكبرى من شأنه أن يساعد في التغلب على الأزمة، حسب تصريحات جنينة.

ومن جانبها، قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، ونائبة رئيس بنك مصر سابقا، إن البنك المركزي يعمل في الوقت الحالي على خفض سعر الصرف بشكل تدريجي، ولذلك فإن رفع سعر الفائدة الأمريكية لن يؤثر على الجنيه في الوقت الحالي، مشيرة إلى قدرة مصر على امتصاص صدمة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت أن وجود شهادات بسعر فائدة مرتفع بجانب سياسة المركزي في سعر الصرف سيحد من تأثير رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي، مضيفة أن البنك المركزي يستهدف الوصول بالسعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار حسب الدراسات الموضوعة والمدة المستهدفة من جانبه، مع أخذه في الاعتبار جميع الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الثالثة على التوالي والرابعة خلال العام الجاري، ليستقر سعر العملة الرئيسية عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

وسجل الدولار 19.54 جنيه، ويفصل سعر العملة المصرية 3 قروش فقط عن أدنى مستوياتها على الإطلاق، وتراجع الجنيه بنسبة 24% منذ تعويمه في مارس الماضي.

المصدر: القاهرة 24