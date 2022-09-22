المركزي المصري يثبّت سعر الفائدة لليلة واحدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة خلال العام الجاري.

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واستقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.

وأوضح البنك المركزي، أن قرار لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية بدون تغيير، يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأن الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية انخفضت نسبيا مثل البترول والقمح، بعد الوصول إلى ذروتها.

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا، إلى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أنه على الرغم من الانخفاض في حدثها، مقارنة بالشهور السابقة استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول، لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهما.

وصعد معدل التضخم السنوي الأساسي لأسعار المستهلكين وفقا للبنك المركزي، 16.7% في أغسطس 2022 مقابل 15.6% في يوليو 2022، في حين بلغ معدل التضخم شهريا 0.6% بنهاية أغسطس 2022 مقابل معدل سالب بلغ 0.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.5% في يوليو 2022.

وبحسب حسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد سجل المعدل السنوي للتضخم العام 14.6% في أغسطس 2022 مقابل 13.6% في يوليو 2022، فيما بلغ معدل التضخم الشهري 0.9% في أغسطس 2022 مقابل معدل بلغ %0.1 في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.3% في يوليو 2022.

المصدر: القاهرة 24