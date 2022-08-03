خبير يكشف كيف تحل الدول الأوربية "الرافضة" مشكلة التخلي عن الغاز الروسي

قال الخبير الاقتصادي يفغيني سميرنوف، إن الدول الأوروبية "الرافضة" لشراء الغاز الروسي بالروبل، يمكنها الصمود اقتصاديا فقط عن طريق إعادة ضخ هذا الغاز من جيرانها الأكثر براغماتية.

وذكر سميرنوف، الذي يعمل كأستاذ في قسم الاقتصاد العالمي والعلاقات الاقتصادية الدولية بالجامعة الحكومية الروسية للإدارة، أن بولندا على سبيل المثال رفضت شراء الغاز من روسيا بالروبل لكنها تشتري نفس الغاز من ألمانيا بسعر أعلى. ونفس الأمر تقوم به بلغاريا بشراء الغاز الروسي من اليونان.

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وأشار الخبير إلى أن المؤسسات الصناعية في الدول "الرافضة" بالذات، تعاني من مشاكل نقص الغاز وارتفاع أسعاره، وهو ما يتسبب بعبء كبير على النمو الاقتصادي لهذه البلدان، نظرا لأن الحصول على الغاز عن طريق طرف ثالث أعلى تكلفة في كل الأحوال.

ووفقا للخبير، تسمح هذه الطريقة للدول التي تشتري الغاز الروسي بالروبل، بتحقيق ربح إضافي على حساب إعادة ضخ الغاز إلى جيرانها، وهي بهذا الشكل تقوم بتعويض جزئي لخسائرها من الارتفاع المستمر لأسعار الغاز في السوق.

ونوه الخبير بأن عمليات ضخ الغاز إلى الاتحاد الأوروبي غير مستقرة حاليا، ويمكن أن تتوقف "إعادة الضخ" إلى الجيران في أي لحظة، مما يضع اقتصادات دول مثل بلغاريا في حالة من الغموض الشديد.

المصدر: نوفوستي