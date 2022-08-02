أوساط الأعمال البلغارية تدعو للعودة إلى التعاون مع "غازبروم" الروسية

قالت محطة إذاعة BNR، إن أوساط الأعمال البلغارية، دعت سلطات بلادها إلى استئناف استيراد الغاز بشكل عاجل وفقا للعقد المبرم مع شركة "غازبروم إكسبورت".

وذكر المحطة أن رابطة منظمات أرباب العمل في بلغاريا طالبت مرة أخرى سلطات صوفيا، بضمان تزويد البلاد في الأشهر المقبلة بالكميات اللازمة من الغاز الطبيعي بأسعار معقولة.

وأضافت المحطة: "ودعت الرابطة كذلك السلطات إلى استئناف إمدادات الغاز بشكل عاجل وفقا للعقد القائم مع شركة غازبروم إكسبورت".

إقرأ المزيد

ووفقا لمعلومات الرابطة، من المتوقع أن تستلم بلغاريا ثلاث شحنات أخرى من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بينما قد لا تصل أربع ناقلات أخرى إلى البلاد قبل حلول العام المقبل. وأشارت الرابطة إلى أن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لا يكفي لسد حاجة بلغاريا وهو أغلى بكثير من الغاز الطبيعي المستورد بالأنابيب.

ومن المعروف أن الوضع المتعلق بالغاز تأزم في بلغاريا في نهاية أبريل، عندما أوقفت شركة "غازبروم" ضخ الغاز الروسي إلى هذه الدولة بسبب رفضها تسديد قيمته بالروبل.

المصدر: prime.ru