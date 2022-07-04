الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار واليورو إلى مستوى هو الأول في نحو أسبوعين

تراجع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، في تعاملات اليوم الاثنين، وبلغت العملة الروسية مستوى هو الأول منذ 20 يونيو الماضي، أي في نحو أسبوعين.

وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 93 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 55.43 روبل، صعد سعر صرف اليورو بواقع 1.05 روبل إلى 57.59 روبل.

وقبل ذلك صعدت العملة الأمريكية فوق مستوى 56 روبلا، وارتفعت العملة الأوروبية فوق مستوى 58 روبلا.

وذكرت وكالة "برايم" أنه تم اليوم تداول العملة الأمريكية فوق مستوى 56 روبلا، والعملة الأوروبية فوق مستوى 58 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 20 يونيو 2022.

المصدر: برايم