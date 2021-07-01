"موانئ دبي العالمية" تستحوذ على "سينكريون" المزوّد لحلول سلسلة التوريد الأمريكية

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية عن استحواذها على 100 بالمائة من شركة syncreon بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي وتخضع هذه الصفقة لشروط الإنجاز المتعارف عليها.

وتتخصص syncreon الرائدة في الخدمات اللوجستية والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها ، في تصميم وتشغيل سلاسل التوريد لقطاعي السيارات والتكنولوجيا المتميزين بنموهما المرتفع. وتوفر الشركة حلولا متخصصة للتخزين والتوزيع ذات القيمة المضافة من خلال مجموعة متنوعة من خدمات التصنيع وتعبئة الصادرات وإدارة النقل وخدمات التبديل أو الإصلاح واستيفاء الشروط.

وأعرب سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية عن سعادته بالإعلان عن الاستحواذ على شركة "سينكريون" والتي ستضيف قيمة استراتيجية كبيرة لمجموعة موانئ دبي العالمية نظرا لقدراتها القوية في مجال الحلول اللوجستية مما سيسمح لموانئ دبي العالمية بتقديم حلول شاملة لأصحاب البضائع.

بدوره، أعرب بريان إنرايت الرئيس التنفيذي لشركة "سينكريون" عن حماسه للانضمام إلى مجموعة موانئ دبي العالمية، مؤكداً أن "سينكريون" ستستفيد من خبرة المجموعة الكبيرة في سلسلة التوريد الأوسع والعلاقات الممتازة مع مالكي البضائع.

وتتمتع "سينكريون" بمكانة عالمية عبر مواقعها البالغة 91 موقعا في 19 دولة وتخدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من العملاء من الشركات متعددة الجنسيات.

وتركز المجموعة على شريحتين رئيسيتين من العملاء هما عملاء التكنولوجيا الكبار لتمكين التجارة الإلكترونية والقنوات الشاملة وشركات السيارات لاستلام المواد والتخزين وإدارة المخزون وتعبئة الصادرات وتغليفها.

وفي السنة المالية 2020 أعلنت المجموعة عن إيرادات قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي حيث حققت 57 بالمائة منها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا معظمها من أوروبا و42 بالمائة في أمريكا الشمالية ولديها شراكات طويلة الأجل مع عملاء يبلغ متوسط التعاقد معهم 18 عاما ومعدلات تجديد عالية للعقود.

المصدر: "وام"