 
مباشر
عاجل
اعتداء على موظفي وكالة سبوتنيك الروسية في أنقرة

إسرائيل وقبرص واليونان تدعو مصر لمشروع للغاز في المتوسط

مال وأعمال

إسرائيل وقبرص واليونان تدعو مصر لمشروع للغاز في المتوسط
Screenshot/ Youtube
وزير البترول المصري طارق الملا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nd1a

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، أن إسرائيل وقبرص واليونان وجهت الدعوة لمصر للمشاركة في مشروع خط لأنابيب الغاز بالبحر المتوسط.

وأوضح الملا لموقع "مستقبل وطن نيوز"، أن الدعوة جاءت لمصر للمشاركة في مشروع "إيست ميد" لمد خط أنابيب من إسرائيل يمر باليونان وقبرص لتصدير الغاز إلى أوروبا.

وتابع: "تلقينا دعوة من إسرائيل واليونان وقبرص للانضمام للمشروع وهذا شيء متروك لنا، لكن ما الداعي للانضمام لهذا المشروع ونحن نمتلك الإمكانيات لتصدير الغاز لأوروبا ولأي دولة في العالم عن طريق محطات تسييل الغاز؟".

المصدر: "مستقبل وطن نيوز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا