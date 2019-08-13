قالت "بلومبرغ" الثلاثاء إنه جرى تداول أسعار النفط عند مستوى مستقر أمس، بعدما لم يتضمن تقرير شركة "أرامكو" المالي للنصف الأول من العام الجاري أية مفاجآت للسوق.

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وذكرت الوكالة الاقتصادية أن أسواق النفط بانتظار بيانات الحكومة الأمريكية عن مخزونات النفط، والتي يتوقع المحللون أن تظهر انخفاضا أكثر من المتوقع.

وجرى تداول عقود مزيج "برنت"، بحلول الساعة 09:13 بتوقيت موسكو، عند 58.27 دولار للبرميل، بانخفاض بسيط نسبته 0.51% عن سعر الإغلاق السابق.

وكان المزيج العالمي قد أنهى تعاملات الاثنين عند 58.57 دولار للبرميل، متراجعا بنسبة 0.17% عن الإغلاق الذي قبله.

فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 54.59 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.62% عن سعر التسوية السابق، وكان الخام قد أغلق تعاملات الجلسة السابقة عند 54.93 دولار للبرميل.

وفيما يلي رسم بياني يظهر حركة تداول الخامان منذ بداية العام الجاري:

Oil holds steady after Saudi Aramco’s first-half earnings contained no surprises for the market https://t.co/2cQwUJzjt7pic.twitter.com/Bp5qCx5tNJ — Bloomberg (@business) August 13, 2019

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 6% حتى الآن منذ بداية الشهر الجاري، في ظل تصاعد المخاوف على الاقتصاد العالمي والطلب العالمي على النفط في ظل الحرب التجارية المحتدمة بين الصين والولايات المتحدة.

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الاثنين أنها حققت ربحا صافيا قدره 46.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضا من 53.02 مليار دولار قبل عام.

وأضافت "أرامكو" أنها خفضت الإنفاق بنسبة 12% على أساس سنوي، ما يعد مؤشرا على احتمال انخفاض إمدادات النفط من أحد أبرز منتجيه في العالم.

وعزت الشركة السعودية تراجع الأرباح إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج، حيث تقوم السعودية بخفض إنتاجها في إطار اتفاق عالمي يدعى "أوبك+" لخفض الإنتاج بهدف امتصاص تخمة المعروض في الأسواق.

المصدر: "بلومبرغ"