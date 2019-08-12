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"أرامكو" السعودية تكشف عن أرباحها

مال وأعمال

Reuters
"أرامكو" السعودية تكشف عن مرابحها
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أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الاثنين أنها حققت ربحا صافيا قدره 46.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضا من 53.02 مليار دولار قبل عام.

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وقالت "أرامكو" إن إجمالي الإيرادات بلغ 163.88 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضا من 167.68 مليار دولار قبل عام.

وعزت الشركة السعودية تراجع الأرباح إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج، حيث تقوم السعودية بخفض إنتاجها في إطار اتفاق عالمي يدعى "أوبك+" لخفض الإنتاج بهدف امتصاص تخمة المعروض في الأسواق.

وبالمقارنة، فقد حققت شركة "أبل" الأمريكية 31.5 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من سنتها المالية الحالية.

المصدر: "رويترز"

 

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