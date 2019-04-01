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"أرامكو" السعودية أعلى شركة ربحا في العالم في 2018

مال وأعمال

Reuters
"أرامكو" السعودية أعلى شركة ربحا في العالم في 2018
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الاثنين، أن عملاق النفط السعودي "أرامكو" تصدر شركات العالم من حيث مؤشر الربحية في 2018، متقدما بذلك على شركات تكنولوجيا وطاقة عالمية.

وقالت "بلومبرغ"، نقلا عن تقرير مالي عن الشركة السعودية نشرته وكالة "موديز"، إن أرباح "أرامكو" الصافية تجاوزت خلال العام الماضي مستوى الـ100 مليار دولار، متقدمة بذلك على شركات تكنولوجية مثل "آبل" و"سامسونغ" و"غوغل"، وعمالقة طاقة كـ"إكسون موبيل" و"شل".

وعلاوة على ذلك فإن أرباح "أرامكو" ساوت أرباح "آبل" و"سامسونغ" و"إكسون موبيل" مجتمعة، وهذا يظهر بشكل واضح من خلال الرسم البياني الذي نشرته "بلومبرغ":

وجاء التقرير في وقت تستعد فيه "أرامكو" لإصدار سندات دولية متعددة الشرائح، قد تستخدم الأموال التي ستجمعها لتمويل شراء حصة في شركة البتروكيميائيات "سابك"، في صفقة تبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار أعلنت الأسبوع الماضي.

‫المصدر: "بلومبرغ"

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