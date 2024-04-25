السفير الروسي: روسيا لن تشارك في مؤتمر يونيو حول أوكرانيا بسويسرا وكل ما سيصدر عنه لا قيمة له

أعلن السفير الروسي في العاصمة السويسرية برن، سيرغي غارمونين أن مؤتمر السلام في أوكرانيا الذي سيعقد في يونيو في سويسرا، لن تشارك فيه روسيا وكل ما سيصدر عنه لا أهمية له.

وقال السفير الروسي في تصريح صحفي يوم الخميس، إن المؤتمر سيتحول إلى حملة دعائية صاخبة ولكن فارغة من المضمون، لأن روسيا لن تشارك فيه، وستضيع أموال دافعي الضرائب السويسريين عبثا.

وأكد أنه "أي حديث عن التسوية في أوكرانيا من دون مشاركة روسيا لا معنى ولا أفق له"، وسنعتبر "الوثائق" و"التصريحات" المبنية على نتائج أي أحداث تحدث دون مشاركة روسيا، لا أهمية لها.

وأضاف: "لذا فإن الاجتماع في بورغنستوك هو مجرد حملة دعاية صاخبة ولكن بلا معنى، وإهدار لأموال دافعي الضرائب السويسريين دون نتائج حقيقية تدفع لتسوية سلمية".

وشدد السفير على أن روسيا لا ترى أي جدوى من المشاركة في فعاليات السلام في أوكرانيا، التي ترتكز على صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والتي تتمثل في إنذارات نهائية لموسكو دون أخذ الوضع الحقيقي على الأرض في الاعتبار.

وتستضيف سويسرا مؤتمرا للسلام حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، دون مشاركة روسيا.

وكان السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في برن، فلاديمير خوخلوف، قد صرح في وقت سابق بأن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في المؤتمر حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال من الأحوال.

وأضاف أن فكرة مؤتمر السلام التي روج لها المنظمون، غير مقبولة بالنسبة لروسيا، موضحا أن الحديث يدور حول خيار آخر للدفع بـ"صيغة سلام" غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية.

المصدر: نوفوستي