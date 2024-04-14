زاخاروفا: سويسرا خسرت ثقة روسيا بها وسيطا دوليا

ذكّرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا قد حذرت سويسرا من أن استمرار نهجها المدمر سيؤدي إلى خسارتها ثقة موسكو بها كوسيط نزيه في الشؤون الدولية.

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وقالت زاخاروفا في حديث لوكالة "نوفوستي": "لفتنا انتباه الجانب السويسري أكثر من مرة إلى أن التزامه غير المسؤول بالمسار الغربي غير الودي تجاه روسيا، وانضمامه إلى العقوبات الأوروبية ضد روسيا وتضامنه الكامل مع نظام كييف، يتعارض مع نهجه الحيادي المعلن".

وأضافت: "لقد حذرنا برن منذ أكثر من عام من أن استمرار هذا المسار المدمر ينطوي على فقدان ثقتنا بسويسرا كوسيط نزيه في الشؤون الدولية".

وأشارت إلى أن سويسرا لم تصغ لقلق روسيا، وقالت: "بدأت سويسرا في الأشهر الأخيرة الترويج بنشاط لمبادرات مدمرة بينها "مؤتمر دولي" حول أوكرانيا، وتطوير الأساس القانوني لآلية مصادرة الأصول الروسية لديها".

وسيعقد في سويسرا يومي الـ15 والـ16 من يونيو المقبل مؤتمر "دولي" حول أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم السفارة الأوكرانية في سويسرا فلاديمير خوخلوف أن سويسرا لم تدع روسيا لهذا المؤتمر، وأن روسيا لن تشارك فيه في أي حال من الأحوال.

وشدد على أن المؤتمر سيبحث صيغة سلام جديدة لا تأخذ مصالح روسيا بالاعتبار.

وأعلنت روسيا على أرفع المستويات مؤخرا أن المفاوضات الوحيدة التي ستوافق عليها، هي مفاوضات استسلام أوكرانيا غير المشروط.

المصدر: نوفوستي