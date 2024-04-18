محاكمة 2022 كانت غير عادلة.. إطلاق سراح رئيس جزر المالديف السابق بعد إلغاء حكم بسجنه 11 عاما (فيديو)

ألغت المحكمة العليا في جزر المالديف يوم الخميس الحكم بالسجن 11 عاما بحق الرئيس السابق عبد الله يمين بتهم غسل الأموال والرشوة، وأمرت بإعادة محاكمته.

ويأتي هذا التطور قبل يومين من الانتخابات البرلمانية في هذه الدولة الأرخبيل الواقعة في المحيط الهندي والمعروفة كوجهة سياحية حصرية.

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وينظر إلى الحكم الذي تم بثه على قناة المحكمة العليا على موقع "يوتيوب"، على أنه دفعة محتملة لحزب الرئيس محمد مويزو الذي يسعى للحصول على أغلبية في البرلمان المؤلف من 87 عضوا.

وبتت المحكمة العليا في استئناف يمين قائلة في قرارها يوم الخميس إن محاكمته أمام محكمة الجنايات لعام 2022 كانت غير عادلة، وأطلقت سراحه.

وكانت المحكمة الابتدائية أدانت يمين قبل عامين بتهم قبول أموال مقابل استئجار جزيرة مملوكة للحكومة وهو ما اتهم بفعله خلال فترة ولايته (2013-2018).

ولم يتم تحديد موعد لإعادة المحاكمة.

وكان القضاء في جزر المالديف قد أصدر في 25 ديسمبر 2022 حكما بالسجن 11 عاما على الرئيس السابق عبد الله يمين بتهمة الرشوة وغسيل الأموال وأمرته بدفع غرامة قدرها 5 ملايين دولار.

المصدر: أ ب