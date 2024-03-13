هيلاري كلينتون: التصويت لترامب هو تصويت لفريق بوتين

اتهمت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الأمريكيين الذين يدعمون الرئيس السابق دونالد ترامب بـ"التعاطف" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وكتبت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": " كل يوم يصبح الأمر أكثر وضوحا: التصويت لترامب هو تصويت لفريق بوتين".

It's becoming clearer every day:



A vote for Trump is a vote for Team Putin.https://t.co/3ZlkpzuAGW — Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 12, 2024

يأتي ذلك، بعدما صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأن ترامب وعد بعدم تخصيص أموال لأوكرانيا إذا أصبح رئيسا مرة أخرى، وبدون الولايات المتحدة لن تتمكن أوروبا من تمويل الصراع، وبالتالي سينتهي.



وفي وقت سابق، استضاف ترامب أوربان في منتجعه في مارالاغو. وأشار المكتب الصحفي للرئيس السابق إلى أن ترامب وأوربان "ناقشا مجموعة واسعة من القضايا التي تؤثر على المجر والولايات المتحدة، بما في ذلك الأهمية القصوى لحدود قوية وآمنة لكل دولة".

من الجدير ذكره، أن المرشحين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب حصلا على ما يكفي من المندوبين لكي يضمنا ترشيح حزبيهما لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، وفقا لتقديرات وسائل إعلام.

المصدر:RT