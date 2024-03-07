مقولة شهيرة لبوتين وصورته والعلم الروسي تتصدر لافتات في ضاحية العاصمة بيروت (صور)

ظهرت صور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين واقتباسات من تصريحاته وعلم الدولة الروسية أيضا على لوحات إعلانية في إحدى ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت.

وتضمنت اللوحات كبيرة الحجم أيضا إشارة إلى موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.

وكالة نوفوستي

وكتب على أحد الملصقات المعلقة على جداء بناء، وامتد على ارتفاع 5 طوابق سكنية، عبارة ذكرها الرئيس الروسي في وقت سابق وقال فيها: "التعدي على معتقدات الآخرين الدينية لا يعتبر حرية تعبير".

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وحملت لافتة إعلانية كبيرة ومستطيلة الشكل صورة علم الدولة الروسية ومدون تحتها موعد الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة أواسط مارس الجاري.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها ملصقات تحمل صور بوتين والرموز الروسية في بيروت. ومثال على ذلك يتم تعليقها بشكل دوري بمناسبة يوم "عيد النصر" على النازية والذي يصادف 9 مايو وأيضا بمناسبة "يوم الوحدة الوطنية" للشعب الروسي.

المصدر: نوفوستي