موسكو تتهم الدول الغربية بتنفيذ هجمات سيبرانية واسعة قبيل الانتخابات الرئاسية الروسية

قال السفير الروسي للمهمات الخاصة، غينادي أسكالوفيتش، إن الدول الغربية تنفذ هجمات سيبرانية واسعة النطاق وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية الروسية.

وأوضح السفير الروسي في اجتماع لجنة مجلس الاتحاد لحماية سيادة الدولة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية، أنه "يتم تنفيذ وإعداد هجمات إلكترونية ضخمة من قبل الغرب الجماعي وقراصنة الكمبيوتر من بلدان مختلفة"، مشيرا إلى أنه خلال الانتخابات البلدية في العام الماضي، وفقا للجنة الانتخابات المركزية، تم صد حوالي 170 ألف هجمة إلكترونية في يوم واحد فقط.

وأضاف أنه "من الجيد أن نظامنا الانتخابي أصبح مقاوما للتأثير السيبراني الخارجي، لكن هذا أيضا مؤشر على مدى قوة ضغط الخصوم على الدولة الروسية".

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس 2024، كما قررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام أي في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر 3 أيام.

المصدر: تاس