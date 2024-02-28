السفارة الروسية في برلين: سنحمي مراكز الانتخابات الرئاسية الروسية في ألمانيا من الاستفزازات

أكد السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشايف أن السفارة الروسية في برلين والقنصلية العامة في بون ستبذلان قصارى جهدهما لحماية مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية الروسية من الاستفزازات.

وقال السفير: "تنتشر الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي لتعطيل التصويت أو تعقيده. والأهم من ذلك توفير الظروف اللازمة للتعبير الحر عن إرادة المواطنين. والشيء الرئيسي هو الامتثال الصارم للقانون وضمان سلامة الناخبين".

ووفقا لنيتشايف، سيتم إجراء التصويت في 17 مارس من الساعة 08:00 إلى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي في مركزي اقتراع في مقر السفارة لدى برلين والقنصلية العامة الروسية في بون.

وأضاف: "نحن ندرك أنه ليس من السهل حماية مراكز الاقتراع بشكل كامل من الاستفزازات المحتملة. ومع ذلك، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان قدرة المواطنين الروس على ممارسة حقوقهم في التصويت".

وبالتالي، ولضمان النظام في مباني السفارة، تعتزم البعثة الدبلوماسية، بالإضافة إلى جهاز الأمن الخاص بها، إشراك موظفي شركات الأمن الخاصة.

وأكد نيتشايف: "نحن نولي أولوية قصوى لمسألة ضمان سلامة الناخبين وأعضاء اللجان الانتخابية في الدوائر الانتخابية. ونحن على اتصال وثيق مع وكالات إنفاذ القانون الألمانية، التي ستكون مسؤولة عن أمن المحيط الخارجي".

وأضاف أن مشاركة الشرطة الألمانية في ضمان النظام خارج المؤسسات الأجنبية الروسية ستتم مع الأخذ في الاعتبار الاحتجاجات الجماهيرية المخطط لها أمامها. وأوضح نيتشايف أن "السلطات المحلية تعتبر أنه من غير المناسب حظر عقدها يوم الانتخابات لتجنب وقوع حوادث محتملة".

وتتمثل الصعوبة الرئيسية للانتخابات المقبلة في أمر السلطات الألمانية بوقف عمل أربع من أصل خمس قنصليات عامة روسية في ألمانيا اعتبارا من بداية العام. وذكر السفير أنه في ضوء ذلك، سيتعين على بعض المواطنين الروس الذين يقررون المشاركة في التصويت السفر إلى برلين وبون من أماكن بعيدة.

وقال نيتشايف: "من جانبنا، ومن أجل مصلحة الناخبين، سنزيد بشكل كبير عدد نوافذ إصدار بطاقات الاقتراع. وقد شارك جميع موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية تقريبا في العمل".

وسيقوم أعضاء لجنة الانتخابات، وفقا للإجراءات المعمول بها، بالنظر بشكل منفصل في كل طلب للتصويت المتنقل في حالة وجود الناخب في المؤسسات الاجتماعية والطبية، على سبيل المثال ووفقا للسفير، علينا أن نأخذ في الاعتبار إمكانية الاستفزازات والمكالمات الكاذبة وكذلك الإجراءات غير القانونية ضد موظفي الفرق الميدانية.

وأشار إلى أنه "في السنوات السابقة، جاء عشرات الآلاف من الناخبين إلى مراكز الاقتراع لدينا. وحدث كل شيء بهدوء وبطريقة منظمة. والآن أصبح الوضع معقدا ليس فقط بسبب الانخفاض الحاد في عدد مراكز الاقتراع، ولكن أيضا بسبب الظروف غير المواتية. تم الحفاظ على الخلفية المعادية لروسيا بشكل مصطنع في ألمانيا".

وقرر مجلس الفدرالية الروسي عقد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024، كما قررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت ثلاثة أيام أي في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر ثلاثة أيام.

المصدر: RT