صربيا تعلن تسلمها سلاحا روسياً

أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش تسلم الجيش الصربي منظومة الحرب الإلكترونية "ريبيلينت" من روسيا مع استمرار إمدادات نظام الدفاع الجوي "FK-3" من دولة الصين.

وتعتزم صربيا عرض هذه المنظومات أمام مواطني البلاد في منتصف شهر فبراير القادم في مدينة نيش.

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كما حضر الرئيس فوتشيتش اليوم الثلاثاء تقرير قيادة القوات المسلحة حول القدرات التشغيلية والوظيفية للجيش الصربي لعام 2023 في ضواحي العاصمة بلغراد.

وجرى هذا اللقاء وراء أبواب موصدة وبعد ذلك قام بجولة تفقدية على معرض الأسلحة والمعدات التي بحوزة الجيش الصربي.

وقال فوتشيتش: "مع تزايد صعوبة التوريد والشراء والتسليم، نحن على وشك استكمال ثلاث بطاريات دفاع جوي من صنع الصين، وهي ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا في مجال الدفاع الجوي".

وأضاف: "نحن نستكمل بعض الأمور الأخرى - بالفعل في 15 فبراير (مع ذكرى اليوم الوطني للبلاد) سترون أول نظام هام قمنا بتسلمه من روسيا الاتحادية ودفعنا ثمنه منذ فترة طويلة (منظومة الطارد) من مجمعات الحرب الإلكترونية".

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وقال: "إنه بالفعل بحوزتنا وهو مصمم للحرب الإلكترونية والتشويش ضد طائرات العدو بدون طيار، وهذا مهم بالنسبة لنا وسيكون هناك المزيد من الأنظمة الجديدة، وسيتمكن الناس من رؤية ذلك في نيش".

واختتم: "من الضروري تسريع وزيادة إنتاج صناعة الدفاع الصربية وتسليح الجيش وزيادة عدد الأفراد العسكريين من أجل الخدمة على هذه المنظومات الجديدة".

المصدر: نوفوستي