أ ب: الصين تسلم شحنة شبه سرية من الصواريخ لصربيا

تسلمت صربيا منظومة دفاعية صينية متطورة مضادة للطائرات في عملية مستترة نهاية الأسبوع.

وقال خبراء إعلاميون وعسكريون يوم الأحد إن ست طائرات نقل تابعة للقوات الجوية الصينية من طراز "واي-20" هبطت في مطار بلغراد المدني في ساعة مبكرة من صباح السبت، وكانت تحمل منظومة صواريخ سطح - جو من طراز "إتش كيو-22" للجيش الصربي.

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والتقطت صور طائرات الشحن الصينية التي تحمل شارات عسكرية في مطار نيقولا تيسلا في بلغراد.

واعتبر الخبراء أن تسليم الأسلحة فوق أراضي دولتين على الأقل من دول حلف الناتو، تركيا وبلغاريا، دليل على الامتداد العالمي المتزايد لنفوذ الصين.

وكتبت مجلة "ذا وور زون" الإلكترونية "طائرات "واي-20" حلقت بشكل جماعي بدلا من تنظيم سلسلة رحلات جوية بطائرة واحدة.. وجود هذه الطائرات في أوروبا بأي أرقام لا يزال تطورا جديدا إلى حد ما".

وصرح المحلل العسكري الصربي ألكسندر راديتش بأن الصينيين "نفذوا استعراضا للقوة".

ومن جانبه أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش تسلم منظومة صواريخ متوسطة المدى، والتي تم الاتفاق عليها عام 2019، قائلا إنه هذا "أحدث فخر للجيش الصربي".

وكان فوتشيتش قد اشتكى في وقت سابق أن دول الناتو، التي تمثل معظم جيران صربيا، ترفض السماح برحلات تسليم منظومات الصواريخ فوق أراضيها وسط التوتر بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

Earlier today, 9MAR22, @ BEG: China Air Force Xi'an Y-20A Kunpeng (20042 and 20047).



📸: Zoran Skundric pic.twitter.com/KeDOI0WsxH — BoardingPass (@BoardingPassRO) April 9, 2022

Interesting find by @Prova_61 👍 ... In fact I have never seen before this, what appears to be the hatch removed for the chaff & flare dispenser boxes.



(Images via @铁马军戈战沙场 from Weibo) pic.twitter.com/3xBOrkMlmI — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) April 9, 2022

People's Liberation Army AF transport plane Xi'an Y-20-A Pàng niū 20041 is flying high over Bosphorus en route from Batajnica AFB likely to Ürümqi after delivering Guizhou Aerospace Industry / Shaanxi Yellow River Group manufactured HQ22 Red Banner SAM system's export version FK3 pic.twitter.com/s83U8V7QVK — Yörük Işık (@YorukIsik) April 9, 2022

المصدر: أ ب