وزير الخارجية الصيني لنظيره الصربي: بكين مستعدة لمواجهة عودة الغرب لفكر الحرب الباردة

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده مستعدة لتوحيد الجهود مع المجتمع الدولي لمواجهة فكر الحرب الباردة الذي أحياه الغرب ومنع الانقسام في العالم.

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وخلال محادثة هاتفية مع نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، قال رئيسس الدبلوماسية الصينية: "في الوضع الحالي، يجب أن يكون المجتمع الدولي يقظا بشكل خاص فيما يتعلق بعودة (عدد من الدول الغربية) إلى التفكير بطريقة حقبة الحرب الباردة. من الضروري أن نقاوم معا محاولات تقسيم العالم.

ونقل موقع وزارة الخارجية الصينية الإلكتروني عن وانغ يي قوله إن صربيا وجدت نفسها في وضع صعب للغاية بسبب عوامل خارجية مزعزعة للاستقرار.

وشدد وزير الخارجية الصيني على أنه "مع ذلك، أنتم يمكنكم التغلب على الصعوبات بنجاح، ما عليكم إلا التركيز والسعي بحزم من أجل التنمية"، معربا عن ثقته في أن بلغراد ستكون قادرة على "حماية حقوقها ومصالحها بحكمة" في ظل الوضع الدولي الصعب.

وأكد الوزير الصيني أن بكين، على الرغم من التغييرات الجارية، تعتزم الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الهامة في أوروبا، وعلى وجه الخصوص، مساعدة صربيا في بناء السكك الحديدية، وقال بهذا الشأن: "سندعم الشركات المحورية، وسنعزز نجاحها وتطورها"، لافتا إلى أن سلطات بلاده تتوقع أن يوقع البلدان اتفاقية تجارة حرة في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن هذا الأمر "سيخلق حافزا قويا للتعاون ويمكن بلادكم من الرفع من قدرتها التنافسية".

وأفيد بأن الوزيرين أعربا خلال المكالمة الهاتفية عن استعدادهما لدعم بعضهما البعض وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وصربيا.

المصدر: تاس