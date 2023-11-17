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"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن استهداف قاعدة "حرير" الجوية

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في قطاع غزة

أخبار العالم

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في قطاع غزة
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في اليوم الـ42 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

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