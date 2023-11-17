الإخبارية السورية: دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

أفادت القناة الإخبارية السورية فجر يوم الجمعة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري للقناة السورية الرسمية: "حوالي الساعة 2 و25 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل".

وأضاف المصدر أن إسرائيل استهدفت عددا من النقاط في محيط دمشق.

وأكد أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها.

وذكر المصدر العسكري أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

المصدر: الإخبارية السورية