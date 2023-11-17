شاهد.. فيديو يوثق تعرض بلدة ميس الجبل لقصف إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية

تداول مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة مقطع فيديو يوثق تعرض بلدة ميس الجبل لقصف إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية.

وأفادت قناة "المنار" بأن القصف الفوسفوري العنيف الذي استهدف بلدة ميس الجبل قد يكون لحجب الرؤية عن مستعمرة "المنارة" لمنع استهداف جديد أثناء سحب الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله استهداف عدة مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT