مواجهات بعد منع المصلين من دخول المسجد الأقصى للجمعة السادسة على التوالي (فيديو)

أفادت مراسلة RT بأن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، في وادي الجوز في القدس بعد أن منع المصلون من دخول المسجد الأقصى للجمعة السادسة على التوالي.

وحسب مراسلتنا فقد اندلعت مواجهات عنيفة في وادي الجوز، وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع، والمياه العادمة على المصلين في شوارع حي وادي الجوز.

وللجمعة السادسة على التوالي، فرضت السلطات الإسرائيلية إجراءات مشددة على دخول المسجد الأقصى قبل صلاة الجمعة، وذلك خشية انطلاق مظاهرات دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف عنيف من قبل الجيش الإسرائيلي.

قوات الاحتلال تقوم برش المياه العادمة على المصلين في شوارع حي وادي الجوز بالقدس المحتلة pic.twitter.com/Ov5fVXEroZ — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 17, 2023

وقد اعتدت القوات الإسرائيلية على طاقم القناة التركية TRT ما أدى إلى تحطم عدسة التصوير.

المصدر: RT