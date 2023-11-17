مراسلة RT: الطيران الإسرائيلي يقصف أطراف القطاعين الأوسط والشرقي جنوب لبنان (صور)

قالت مراسلة RT مساء يوم الجمعة إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أطراف القطاعين الأوسط والشرقي جنوب لبنان.

وأضافت المراسلة ‏أن الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية استهدفت أطراف ‌ بلدات مجدل زون⁩ والمنصوري⁩ ‏وعيتا الشعب⁩ في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وصرحت بأن الجيش الإسرائيلي نفذ أيضا قصفا مدفعيا على المنطقة الواقعة بين إبل السقي والخيام في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

كما أفادت بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة الغابة من جهة بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط.

أما في القطاع الشرقي جنوب لبنان، فقد استهدفت القوات الإسرائيلية الأطراف الشمالية لبلدة الخيام.

وأوضحت مراسلتنا في السياق أن الجيش الاسرائيلي استهدف مبنى في بلدة كفركلا عند بوابة فاطمة في القطاع الشرقي، مؤكدة أن القصف لم يسفر عن إصابات.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن 3 إسرائيليين أصيبوا في هجوم صاروخي موجه مضاد للدبابات أطلقه حزب الله على منطقة بالقرب من المنارة الحدودية مع لبنان.

وأشارت إلى أن حزب الله أعلن مسؤوليته عن أكثر من 10 هجمات بالصواريخ وقذائف الهاون على شمال إسرائيل يوم الجمعة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه رد بقصف مدفعي على مصادر النيران، وأن طائرات مقاتلة قصفت مواقع لحزب الله.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT