أنباء عن مقتل فلسطينيين اثنين بزعم محاولة تنفيذ عملية غرب الخليل (فيديو)

نشرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، أنباء عن مقتل شخصين برصاص الجيش الإسرائيلي، بزعم محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار، قرب ترقوميا غرب الخليل في الضفة الغربية.

وقال طاقم طبي إسرائيلي إن "الشاب الذي حاول تنفيذ عملية إطلاق النار، قد ترجل من سيارة، وأطلق النار على القوة الإسرائيلية المتواجدة في المكان، التي قضت عليه".

وذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن "قوة تابعة للجيش الإسرائيلي من كتيبة الاحتياط 8106، قتلت فلسطينيين اثنين في منطقة الخليل على شارع 35، بعد أن وصلا على متن مركبة إلى حاجز مفرق الزيتون وبدأوا بإطلاق النار، ورد عناصر الجيش بإطلاق النار وقضى عليهما".

פיגוע הירי ללא נפגעים באזור חברון: לוחמי מילואים מגדוד 8106 חיסלו שני מחבלים. אחד מהם התנגש בבטונדה והשני פרק מהרכב ופתח בירי לעבר הלוחמים pic.twitter.com/fkOWYCJvr2 — Carmel Dangor כרמל דנגור (@carmeldangor) November 17, 2023

وأفاد بأنه "لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي الذي صادر سلاحا من نوع كارلو الذي تم إطلاق النار منه"، مبينة أن "الفلسطينيين وصلا إلى نقطة التفتيش من نفس التقاطع الذي خرجت منه المجموعة التي نفذت هجوم الأمس عند حاجز النفق عند مدخل القدس".

تغطية صحفية: قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى الجثامين قرب الخليل قبل قليل. pic.twitter.com/njyo2W7gNB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 17, 2023

المصدر: Ynet + RT