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مراسلة RT: مسيّرة إسرائيلية تنفذ غارة على منزل مأهول على الطريق العام بين مجدل زون والمنصوري (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلة RT: مسيّرة إسرائيلية تنفذ غارة على منزل مأهول على الطريق العام بين مجدل زون والمنصوري (فيديو)
RT
مسيرة إسرائيلية تنفذ غارة على منزل مأهول على الطريق العام بين مجدل زون والمنصوري
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أفادت مراسلة RT في لبنان مساء يوم الجمعة بأن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على منزل مأهول على الطريق العام بين مجدل زون والمنصوري جنوب لبنان.

وأكدت المراسلة أن الغارة الإسرائيلية لم توقع إصابات.

وكانت المراسلة قد قالت إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أطراف القطاعين الأوسط والشرقي جنوب لبنان.

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وأضافت أن ‏الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية استهدفت أطراف ‌ بلدات مجدل زون⁩ والمنصوري⁩ ‏وعيتا الشعب⁩ في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وصرحت بأن الجيش الإسرائيلي نفذ أيضا قصفا مدفعيا على المنطقة الواقعة بين إبل السقي والخيام في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

كما أفادت بأن قصفا مدفعيا استهدف منطقة الغابة من جهة بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط.

أما في القطاع الشرقي جنوب لبنان، فقد استهدفت القوات الإسرائيلية الأطراف الشمالية لبلدة الخيام.

وأوضحت مراسلتنا أيضا أن الجيش الاسرائيلي استهدف مبنى في بلدة كفركلا عند بوابة فاطمة في القطاع الشرقي، مؤكدة أن القصف لم يسفر عن إصابات.

المصدر: RT

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