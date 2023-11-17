"القسّام" تفند كلام نتنياهو عن أسرى إسرائيليين في المستشفيات وسترد بنشر مادة توثيقية

ردت "كتائب القسام" على ما وصفته بكذب نتنياهو وناطق الجيش الإسرائيلي حول وجود أسرى إسرائيليين بالمستشفيات، مشيرة إلى أن نقل بعضهم لمراكز الرعاية الصحية كان للعلاج حفاظا على حياتهم.

وجاء في بيان الجناح العسكري لحركة حماس: "رداً على كذب نتنياهو والناطق باسم جيشه حول وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، لقد نقلنا عددا منهم لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظا على حياتهم".

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وأوضحت في البيان أن ذلك حصل مؤخرا مع المحتجز "آريه زالمن زدمانوفتش" بطاقة رقم 0010185791 الذى تلقّى الرعاية المكثّفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه.

وأكدت "القسام" أنها ستقوم بنشر مادة توثق هذا الأمر.

يشار إلى أنه في وقت سابق من فجر اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه كانت لدى الجانب الإسرائيلي معلومات عن احتجاز حركة "حماس" لرهائن إسرائيليين داخل مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة.

وقال في تصريح لقناة "سي بي إس": "كانت لدينا أسس جدية للاعتقاد أن رهائن كانوا محتجزين في مستشفى "الشفاء"، وهذا كان أحد أسباب دخولنا له".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ باقتحام مستشفى "الشفاء" في غزة منذ فجر الأربعاء 15 نوفمبر. وأعلن اكتشاف أسلحة وعتاد وحواسيب تحتوي لقطات مصورة للأسرى الإسرائيسليين، وقال إنها تابعة لحركة "حماس".

وجاء ذلك بعد أن اتّهم الجيش الإسرائيلي "حماس" باستخدام مستشفى "الشفاء" لأغراض عسكرية. وتحدث عن وجود شبكة أنفاق ومركز قيادة لـ "حماس" داخل المجمع.

المصدر: RT