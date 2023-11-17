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مرسوم رئاسي تركي يعفي الطلاب الفلسطينيين من غزة من رسوم الجامعات الحكومية

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مرسوم رئاسي تركي يعفي الطلاب الفلسطينيين من غزة من رسوم الجامعات الحكومية
صورة تعبيرية- أرشيف
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أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما ينص على إعفاء الطلاب الفلسطينيين من غزة الدارسين في الجامعات التركية الحكومية من دفع الرسوم.

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ووفق المرسوم، ستتكفل الدولة برسوم الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، بالنسبة لطلاب الدبلوم والبكالوريوس الذين يقيمون هم أو أسرهم في غزة، ويدرسون في برامج التعليم النظامي بأي من مؤسسات التعليم العالي الحكومية بتركيا.

ونشرت الجريدة الرسمية، الجمعة، نص المرسوم المتعلق بإجراء تعديلات بخصوص الرسوم الجامعية للعام الدراسي 2023-2024.

المصدر: الأناضول

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