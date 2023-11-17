وكالة "وفا": الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على شمال قطاع غزة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الطيران الإسرائيلي شن مساء يوم الجمعة سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية للوكالة بأن شمال قطاع غزة يتعرض لغارات جوية عنيفة من قبل الطائرات الحربية.

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وأوضحت أن القصف طال عدة مناطق في مخيم جباليا ومنازل المواطنين في بيت لاهيا وقرب أبراج الشيخ زايد ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ42، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية والوقود.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، مساء يوم الجمعة، "إن أكثر من 12 ألف شخص قتلوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر".

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي أن من بين الضحايا 5 آلاف طفل، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 3750 مفقودا في قطاع غزة.

وأشار المكتب في بيان إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب أكثر من 1270 مجزرة.

وأوضح في السياق أن 25 مستشفى و52 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة منذ بدء القصف على القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 372 جنديا.

المصدر: RT + "وفا"