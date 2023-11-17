"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" استهداف 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفه عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وجاء في بيان تابع لـ"حزب الله": "استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 تجمعا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة وتجمعا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع المرج وتجمعا بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة ‏وحققوا إصابات مباشرة".

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إلى ذلك أفاد مراسلنا باستهداف قصف مدفعي إسرائيلي اليوم الجمعة لبلدة عيتا الشعب وبلدة رامية كما تم رصد قصف مدفعي اسرائيلي من مستعمرة افيفيم باتجاه يارون وعيناثا في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وإثر ذلك، شهدت معظم قرى الشريط الحدودي جنوب لبنان، نزوح عدد كبير من الأهالي، بفعل الغارات الإسرائيلية في المنطقة.

المصدر: RT

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