مراسلنا: قصف إسرائيلي جديد يطال بلدات في القطاع الأوسط جنوب لبنان

أفاد مراسلنا باستهداف قصف مدفعي إسرائيلي اليوم الجمعة لبلدة عيتا الشعب وبلدة رامية في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وأضاف مراسلنا أنه تم رصد قصف مدفعي اسرائيلي من مستعمرة افيفيم باتجاه يارون وعيناثا في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

إقرأ المزيد

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وإثر ذلك، شهدت معظم قرى الشريط الحدودي جنوب لبنان، نزوح عدد كبير من الأهالي، بفعل الغارات الإسرائيلية في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، إن الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، تشهد تبادلا كثيفا للضربات وأنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لأي سيناريو محتمل في حال التصعيد مع حزب الله.

المصدر: RT