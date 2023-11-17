مصر تنجح في إدخال كمية كبيرة من الوقود إلى غزة

أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية المصرية، بأن الضغوط المصرية على كافة الأطراف تنجح في زيادة حجم المساعدات الى قطاع غزة، وإعادة تدفق الوقود للقطاع.

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وقالت القناة إن ما يقرب من 150 ألف لتر سولار يتم دخولها من رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة، وإعادة تدفق شاحنات الوقود عبر المعبر إلى قطاع غزة.

ودخل يوم الأربعاء أول صهريج محمل بالوقود عبر رفح إلى قطاع غزة، وذكر مصدر مصري لمراسلة RT أن "القاهرة أرسلت 23 ألف لتر ديزل إلى قطاع غزة.

ووفقا للتفاهمات المشتركة فإنه يرجح استخدامه في أعمال وكالات الأمم المتحدة خاصة ما يتصل بالشاحنات التي تعمل بالديزل لنقل المساعدات التي توزعها وكالة " الأونروا".

وأضاف أنها "خطوة تمثل حلحلة للأزمة الخاصة بنقص الوقود، وقد تكون بداية لإدخال وقود يستخدم في تشغيل المستشفيات التي تعاني أزمة حادة، خاصة مع الجهود والتقدم الذي قد يحدث في ملف صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين".

وضغطت العديد من المنظمات الإغاثية الدولية لإدخال الوقود لإعادة تشغيل المستشفيات في القطاع، حيث انقطع عنها التيار الكهربائي منذ اندلاع الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس".

المصدر: القاهرة الإخبارية