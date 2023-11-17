 
مباشر

مصر تنجح في إدخال كمية كبيرة من الوقود إلى غزة

أخبار العالم العربي

مصر تنجح في إدخال كمية كبيرة من الوقود إلى غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wfpi

أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية المصرية، بأن الضغوط المصرية على كافة الأطراف تنجح في زيادة حجم المساعدات الى قطاع غزة، وإعادة تدفق الوقود للقطاع.

إقرأ المزيد
دخول أول صهريج وقود إلى قطاع غزة عبر رفح
دخول أول صهريج وقود إلى قطاع غزة عبر رفح

وقالت القناة إن ما يقرب من 150 ألف لتر سولار يتم دخولها من رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة، وإعادة تدفق شاحنات الوقود عبر المعبر إلى قطاع غزة.

ودخل يوم الأربعاء أول صهريج محمل بالوقود عبر رفح إلى قطاع غزة، وذكر مصدر مصري لمراسلة RT أن "القاهرة أرسلت 23 ألف لتر ديزل إلى قطاع غزة.

ووفقا للتفاهمات المشتركة فإنه يرجح استخدامه في أعمال وكالات الأمم المتحدة خاصة ما يتصل بالشاحنات التي تعمل بالديزل لنقل المساعدات التي توزعها وكالة " الأونروا".

وأضاف أنها "خطوة تمثل حلحلة للأزمة الخاصة بنقص الوقود، وقد تكون بداية لإدخال وقود يستخدم في تشغيل المستشفيات التي تعاني أزمة حادة، خاصة مع الجهود والتقدم الذي قد يحدث في ملف صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين".

وضغطت العديد من المنظمات الإغاثية الدولية لإدخال الوقود لإعادة تشغيل المستشفيات في القطاع، حيث انقطع عنها التيار الكهربائي منذ اندلاع الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس".

المصدر: القاهرة الإخبارية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا