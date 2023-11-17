حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين وتحقيق إصابات مباشرة ومؤكدة

أعلن حزب الله مساء يوم الجمعة استهداف موقعين للقوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان.

وقال الحزب في بيان أول "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:55 من بعد ظهر يوم الجمعة 17 نوفمبر موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة".

وأضاف في بيان ثان أن "المقاومة الإسلامية استهدفت عند الساعة 03:00 من بعد ظهر الجمعة تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع الراهب.

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وأكد حزب الله وقوع إصابات مباشرة ومؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين.

إلى ذلك أفاد مراسل RT بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف يوم الجمعة بلدة عيتا الشعب وبلدة رامية.

وصرح بأنه تم رصد قصف مدفعي إسرائيلي من مستعمرة أفيفيم باتجاه يارون وعيناثا في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT