أردوغان مخاطبا الإسرائيليين من ألمانيا: قتل الأطفال غير مذكور في التوراة

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "قتل الأطفال غير مذكور في التوراة"، مشددا على ضرورة أن توقف إسرائيل هجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة وتوافق على وقف لإطلاق النار.

وقالت الرئاسة التركية في بيان صادر عنها بعد لقاء بين الرئيس التركي ونظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الجمعة، إن "أردوغان شدد على ضرورة أن تتوقف هجمات إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وأن رد فعل العالم أجمع ضد انتهاكات حقوق الانسان مهمّ".

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وأكد أنه "يجب أن يتم تطبيق وقف إطلاق النار فورا".

وفي 15 نوفمبر الجاري، وصف أردوغان، إسرائيل بالدولة الإرهابية، وقال إنها تنفّذ المجازر والإبادة والتطهير العرقي بحقّ الفلسطينيين.

وأضاف في كلمة له خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم، أن الأطراف الداعمة لإسرائيل في حربها على الفلسطينيين، هي شريكة في كلّ المجازر الإسرائيلية.

ولفت إلى أنه "من أسس أخلاقيات الحرب، ألا تُستهدف النساء والأطفال والمدارس والمشافي".

واعتبر أردوغان أن "إسرائيل ومسؤوليها فقدوا كلّ الشرف والوجدان والبشرية والإنسانية.. إسرائيل تنفّذ مجازر وتطهير عرقي بحقّ الفلسطينيين".

وقال إن "آلاف المحامين سيحملون كلّ هذه الملفّات إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي".

من جهته، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الرئيس التركي بـ"تشويه الحقائق" في ما يخص إسرائيل وعمليتها في قطاع غزة.

وكتب كوهين على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الأربعاء الماضي: "أولئك الذين يستضيفون كبار الإرهابيين على أراضيهم ويشجعون المنظمات الإرهابية يجب ألا يعلموا دولة إسرائيل قواعد الأخلاق".

المصدر: أ ف ب + RT