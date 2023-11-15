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وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم أردوغان بتشويه الحقائق

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وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم أردوغان بتشويه الحقائق
Globallookpress Bernd von Jutrczenka/dpa
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
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اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "تشويه الحقائق" في ما يخص إسرائيل وعمليتها في قطاع غزة.

وكتب كوهين على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الأربعاء: "أولئك الذين يستضيفون كبار الإرهابيين على أراضيهم ويشجعون المنظمات الإرهابية يجب ألا يعلموا دولة إسرائيل قواعد الأخلاق".

وتابع قائلا إن "الرئيس أردوغان يشوه الحقائق، ومن الممكن العثور عليه في الجانب غير الصحيح من التاريخ، في صف واحد مع من مجدوا مجزرة الإسرائيليين في 7 أكتوبر، أي إيران ولبنان وسوريا واليمن".

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وأضاف أن إسرائيل "تعمل بالتوافق مع القانون الدولي" وستواصل محاربة حركة "حماس".

وكان أردوغان قد أعلن أن "مئات المحامين" يتوجهون إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهمين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب "إبادة جماعية" مزعومة في غزة، مضيفا أن السلطات التركية ستتخذ كافة الإجراءات لمحاسبة نتنياهو.

ووصف أردوغان إسرائيل بأنها "دولة إرهابية".

المصدر: RT

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