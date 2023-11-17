أردوغان يزور ألمانيا لأول مرة منذ 4 سنوات

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أول زيارة له إلى ألمانيا منذ 4 سنوات، ستركز على حرب إسرائيل في قطاع غزة.

وخلال الزيارة سيلتقي أردوغان نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، والمستشار الألماني أولاف شولتس. وسيحضر ملف الحرب في قطاع غزة، خلال المحادثات، وهو الملف الذي يبدو أن أنقرة وبرلين لديهما وجهات نظر متباينة بخصوصه. فيما تبحث الزيارة ملفت أخرى مختلفة.

هذا ويزور أردوغان في 21 نوفمبر الحالي الجزائر، لإجراء محادثات رسمية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وللمشاركة معه برئاسة اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي بين تركيا والجزائر. وستركز المحادثات على تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة.



وفي 28 نوفمبر، يجري الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، وسيجري محادثات مع أردوغان، وستركز المحادثات أيضا على تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة.

المصدر: RT