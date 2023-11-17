عرض 2000 زوج من الأحذية في سيئول حدادا على من قتلوا خلال الحرب في غزة (صور)

تم وضع نحو 2,000 زوج من الأحذية في قلب عاصمة كوريا الجنوبية، سيئول، اليوم الجمعة حدادا على من قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وعرض نشطاء مدنيون الأحذية أمام جناح بوشينغاك في وسط سيئول ودعوا إلى وقف إطلاق النار.

وقالوا إنه تم التبرع بحوالي 3,000 زوج من الأحذية من جميع أنحاء البلاد تحمل رسائل أمل من أجل السلام.

오늘 보신각앞. 팔레스타인에서 죽고 실종된 사람들을 기리는 신발이 놓였다. 주최측이 1000켤레를 모집하려고 했는데 3000켤레가 모였다. 어린이 신발이 많아 울컥 했다. 나는 네켤레를 보냈는데 바로 찾았다. 우리 아이 신발은 그렇게 바로 보였다. 삼천켤레 중에서 네켤레를. 그래서 너무 슬펐다 pic.twitter.com/c7AKoKNrbT — wonwoo🏳️‍🌈 (@saew00) November 17, 2023

Pro-Palestinian protesters and peace activists place thousands of shoes in a Seoul plaza to symbolise those killed by Israeli brutality in Gaza. Frank Smith has more from Seoul pic.twitter.com/jcsq9c7TwW — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 17, 2023

وقال الناشط هان سو-يونغ: "إننا نقف أمام الأحذية التي ترمز إلى كل من قُتلوا في قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل خلال أكثر من 75 عاما من الاحتلال الإسرائيلي". "هذه الأحذية سوف تظهر أن الوفيات ليست مجرد أرقام".

ويعتزم النشطاء إقامة مراسم حداد في الساعة السابعة مساء. وسيستمر عرض الأحذية حتى الساعة 8 مساء.

오늘 아침 기자회견으로

보신각에서 신발들의 시위를 시작했습니다



오늘 하루 종일 애도를 위해 보신각의 신발을 유지합니다.

저녁 7시에는 추모의 밤이 있어요. 추운 날씨지만 난로도 준비했으니 많이 와 주세요.



사진: 스튜디오R pic.twitter.com/oIs9558KkB — 🇵🇸 팔레스타인평화연대 - BDS Korea (@pps_kr) November 17, 2023

ومنذ 42 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 11 ألفا و500 قتيل فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.

المصدر: "يونهاب" + RT