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عرض 2000 زوج من الأحذية في سيئول حدادا على من قتلوا خلال الحرب في غزة (صور)

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عرض 2000 زوج من الأحذية في سيئول حدادا على من قتلوا خلال الحرب في غزة (صور)
AFP
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تم وضع نحو 2,000 زوج من الأحذية في قلب عاصمة كوريا الجنوبية، سيئول، اليوم الجمعة حدادا على من قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وعرض نشطاء مدنيون الأحذية أمام جناح بوشينغاك في وسط سيئول ودعوا إلى وقف إطلاق النار.

وقالوا إنه تم التبرع بحوالي 3,000 زوج من الأحذية من جميع أنحاء البلاد تحمل رسائل أمل من أجل السلام.

وقال الناشط هان سو-يونغ: "إننا نقف أمام الأحذية التي ترمز إلى كل من قُتلوا في قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل خلال أكثر من 75 عاما من الاحتلال الإسرائيلي". "هذه الأحذية سوف تظهر أن الوفيات ليست مجرد أرقام".

ويعتزم النشطاء إقامة مراسم حداد في الساعة السابعة مساء. وسيستمر عرض الأحذية حتى الساعة 8 مساء.

ومنذ 42 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 11 ألفا و500 قتيل فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.

المصدر: "يونهاب" + RT

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