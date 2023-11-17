مسيرات حاشدة في دول عدة دعما لغزة (صور+ فيديو)

انطلقت مظاهرات حاشدة في الأردن وسلطنة عمان وقطر والدوحة وتركيا اليوم الجمعة عقب صلاة الجمعة "نصرة لأهل غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع".

وتجمع عدد من المحامين والأكاديميين في اسطنبول تضامنا مع فلسطين، كما رفعت صورة للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة على قلعة أثرية في ديار بكر التركية.

رفع صورة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة على قلعة أثرية في ديار بكر التركية. pic.twitter.com/n5vpeSQ9Ke — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 17, 2023

وانطلقت، مسيرات تضامنية في الأردن عقب انتهاء صلاة الجمعة، بمحافظات عدة، منها السلط ،الكرك، العقبة، معان، الطفيلة، الزرقاء.

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مسيرة حاشدة في العاصمة الأردنية عمان دعما لغزة pic.twitter.com/8Vf5vO4kxe — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 17, 2023

تغطية صحفية | مظاهرات حاشدة في مدينة العقبة الأردنية تنديدا بعدوان الاحتـ ـلال الإسرائيلي على غزة pic.twitter.com/sVF4eDwGeU — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 17, 2023

كما انطلقت مسيرة في مدينة "نزوى" في سلطنة عمان دعما لفلسطين وغزة.

مسيرة في مدينة "نزوى" في سلطنة عُمان دعماً لفلسطين وغزة pic.twitter.com/mDdzQp7w7E — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 17, 2023

كما شهدت قطر مظاهرة كبيرة نصرة لغزة

مظاهرة كبيرة في قطر؛ نصرةً لأهل غزة ورفضًا للعدوان الإسرائيلي الوحشي.#طوفان_الأقصىpic.twitter.com/8jQiBZ2pAo — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 17, 2023

واحتشدت مجموعة من المنددين أمام جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب في الدوحة تضامنا مع قطاع غزة

وشهدت عدة مدن بالضفة الغربية مظاهرات حاشدة "تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر".

كما أدى المصلون صلاة الجمعة في محيط باب الأسباط وفي شوارع رأس العامود بالقدس بعد أن منعت القوات الإسرائيلية المصلين من أداء الصلاة في المسجد الأقصى.

تغطية صحفية: طائرات مسيَرة تابعة لجيش الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه الأهالي في عين سارة بمدينة الخليل. pic.twitter.com/dP6bqBSrFQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 17, 2023

تغطية صحفية: انطلاق مسيرة في نابلس نصرة لغزة. pic.twitter.com/lQEjvasJb2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 17, 2023

بعد منعهم من دخول المسجد الأقصى.. المئات يؤدون صلاة الجمعة في شوارع رأس العامود بالقدس pic.twitter.com/RGPeWM1WwO — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 17, 2023

قوات الاحتلال تقوم برش المياه العادمة على المصلين في شوارع حي وادي الجوز بالقدس المحتلة pic.twitter.com/Ov5fVXEroZ — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 17, 2023

ومنذ 42 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّت 11 ألفا و500 قتيل فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.

المصدر: RT