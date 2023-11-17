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مسيرات حاشدة في دول عدة دعما لغزة (صور+ فيديو)

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مسيرات حاشدة في دول عدة دعما لغزة (صور+ فيديو)
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انطلقت مظاهرات حاشدة في الأردن وسلطنة عمان وقطر والدوحة وتركيا اليوم الجمعة عقب صلاة الجمعة "نصرة لأهل غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع".

وتجمع عدد من المحامين والأكاديميين في اسطنبول تضامنا مع فلسطين، كما رفعت صورة للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة على قلعة أثرية في ديار بكر التركية.

مسيرات حاشدة في دول عدة دعما لغزة (صور+ فيديو)

وانطلقت، مسيرات تضامنية في الأردن عقب انتهاء صلاة الجمعة، بمحافظات عدة، منها السلط ،الكرك، العقبة، معان، الطفيلة، الزرقاء.

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كما انطلقت مسيرة في مدينة "نزوى" في سلطنة عمان دعما لفلسطين وغزة.

كما شهدت قطر مظاهرة كبيرة نصرة لغزة

واحتشدت مجموعة من المنددين أمام جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب في الدوحة تضامنا مع قطاع غزة

وشهدت عدة مدن بالضفة الغربية مظاهرات حاشدة "تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر".

كما أدى المصلون صلاة الجمعة في محيط باب الأسباط وفي شوارع رأس العامود بالقدس بعد أن منعت القوات الإسرائيلية المصلين من أداء الصلاة في المسجد الأقصى. 

ومنذ 42 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّت 11 ألفا و500 قتيل فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.

المصدر: RT

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