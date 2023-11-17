 
مباشر
عاجل
"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن استهداف قاعدة "حرير" الجوية

مراسلنا: مقتل 18 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على منزل يأوي نازحين في مخيم النصيرات (صورة)

أخبار العالم العربي

مراسلنا: مقتل 18 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على منزل يأوي نازحين في مخيم النصيرات (صورة)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wfmx

قصف الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بداخله أكثر من 40 نازحا.

وأفاد مراسل RT بأن 18 شخصا بينهم أطفال ونساء، قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على المنزل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن شمال قطاع غزة تعرض، فجر الجمعة، لقصف جوي إسرائيلي "عنيف"، فيما أطلقت المدفعية قذائف "عشوائية" نحو حيي التفاح والشجاعية وشارع يافا في مدينة غزة، ومنطقة النزلة في بلدة جباليا شمال القطاع.

وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضا "عزبة ملّين" في جباليا، "ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى".

ولفتت إلى مقتل ثلاثة مواطنين في وقت لاحق، إثر غارة إسرائيلية على منطقة "الفالوجا" في مخيم جباليا.

ومنذ 42 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 قتيل فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا