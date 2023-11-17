أردوغان يلفت الانتباه إلى أن إسرائيل تحتجز أضعاف ما تحتجزهم حماس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل تحتجز رهائن أكثر بـ"أضعاف" مما تحتجزه حركة حماس، داعيا في الوقت ذاته إلى الانتباه إلى هذا الأمر.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "تبادل الرهائن – نعم، نحن نؤيد ذلك أيضا. وإذا تحدثنا عن عدد الرهائن، فما هو عدد الرهائن لدى إسرائيل وما هو عدد الرهائن لدى حماس؟".

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وأردف قائلا: "إذا نظرتم إلى هذا الأمر، فسوف تجدون أن عدد الرهائن في أيدي الإسرائيليين أكبر بعدة مرات. ولن يكون الأمر عادلا إذا لم نره من هذا الجانب".

وقال أردوغان خلال المؤتمر الصحفي: "سأتحدث بوضوح، لا أحد يتكلم عمّا يحدث بعد 7 أكتوبر. لسوء الحظ، قُتل 13 ألف فلسطيني، أطفال ونساء وشيوخ. لم يبق شيء في قطاع غزة".

يشار إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قال اليوم الجمعة، إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

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وشنّت حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وتمكن عناصرها من احتجاز أكثر من 200 إسرائيلي. وبحسب آخر بيانات السلطات الإسرائيلية، قُتل نحو 1.2 ألف شخص، كما أفادت التقارير بإصابة أكثر من 5 آلاف.

وفي الجانب الفلسطيني، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، مساء يوم الجمعة، "إن أكثر من 12 ألف شخص قتلوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي أن من بين الضحايا 5 آلاف طفل، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 3750 مفقودا في قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي + RT