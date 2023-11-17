استطلاع إسرائيلي: الحرب تطيح بنتنياهو من رئاسة الحكومة وغانتس يعزز قوته

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي نشرت صحيفة "معاريف" نتائجه اليوم الجمعة، أن 29% فقط من الإسرائيليين يعتبرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملائم لمنصبه.

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ووفق الاستطلاع، فقد اعتبر 50% من الإسرائيليين، أن زعيم حزب "معسكر الدولة" عضو المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة.

وعلى خلفية تقدم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وانخفاض إطلاق الصواريخ من غزة إلى إسرائيل، والاتصالات من أجل صفقة جزئية لإطلاق سراح الرهائن واستمرار النقاش العام حول مسألة المسؤولية عن الفشل في 7 أكتوبر، عزز "معسكر الدولة" قوته ووصل إلى رقم قياسي بلغ 42 مقعدا نيابيا، فيما تراجع حزب "الليكود" إلى 17 مقعدا.

وضعف تكتل أحزاب الائتلاف هذا الأسبوع إلى 42 مقعدا فقط (مقابل 43 الأسبوع الماضي)، في حين تعززت كتلة المعارضة والأحزاب العربية إلى 78 مقعدا.

وجاءت نتائج توزيع المقاعد في استطلاع "معاريف" على النحو التالي:

"معسكر الدولة" برئاسة بيني غانتس 42

"الليكود" 17

"يش عتيد" (يائير لابيد) 14

"شاس" 8

"يسرائيل بيتينو" 8

"يهدوت هتوراة" 7

"عوتسما يهوديت" 6

"الجبهة" و"التغيير" 5

"الموحدة" 5

"ميرتس" 4

"الصهيونية الدينية" 4

ائتلاف نتنياهو : 42 - المعارضة: 78

وفحص الاستطلاع كذلك إمكانية تشكيل حزب جديد يخوض الانتخابات، يترأسه رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، وفي هذه الحالة، يحصل "معسكر الدولة" على 29 مقعدا، و"الليكود" على 26 مقعدا، و"ييش عتيد" على 16 مقعدا، وحزب برئاسة يوسي كوهين على 12 مقعدا، فيما يحصل "شاس" على 10 مقاعد.

كما فحص الاستطلاع إمكانية تشكيل حزب جديد يخوض الانتخابات، بقيادة رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، وفي هذه الحالة، يحصل "معسكر الدولة" على 25 مقعدا، و"الليكود" على 17 مقعدا، حزب برئاسة نفتالي بينيت على 17 مقعدا، و"ييش عتيد" على 14 مقعدا، فيما يحصل "شاس" على 10 مقاعد.

المصدر: i24News